Un arsenal: cayó una red con más de 300 neumáticos robados y 32 armas en Córdoba

Un amplio despliegue policial encabezado por la Dirección General de Investigaciones Criminales permitió desarticular una presunta organización delictiva vinculada al robo de cubiertas en Córdoba.

Durante los procedimientos realizados en barrios Villa El Bordo y Villa Siburu se secuestraron más de 300 cubiertas, además de teléfonos celulares, municiones, fundas de armamentos y distintos accesorios militares.

En otro operativo concretado en barrio Argüello, los efectivos encontraron un verdadero arsenal: 32 armas de fuego, entre ellas una FMK3, junto a carga propulsora de proyectil de mortero y otros elementos de alto poder bélico.

El operativo incluyó también un procedimiento en la localidad de Unquillo, donde fue hallado un invernadero subterráneo con plantas de marihuana.

Fuentes policiales confirmaron que hasta el momento hay cinco personas detenidas en el marco de esta investigación que busca esclarecer la trama detrás de los robos de neumáticos y la conexión con la tenencia ilegal de armas y drogas.