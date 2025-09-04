Un niño mordido desató una pelea que terminó con un asesinato en Río Cuarto

Un hecho de violencia conmociona a Río Cuarto. Lo que comenzó como una discusión entre vecinos por la mordedura de un perro a un niño derivó en un crimen ocurrido en barrio San Martín.

El martes por la noche, en calle Ruiz Díaz de Guzmán, un hombre identificado como Alan Rolón, de 33 años, discutió con su vecino, dueño del animal que había mordido al pequeño. La disputa escaló hasta que el propietario del perro extrajo un arma de fuego y le disparó a Rolón en el abdomen.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde permaneció internada durante horas. Finalmente, falleció el miércoles 3 de septiembre debido a la gravedad de la herida.

El presunto autor del disparo, un hombre de 30 años, fue detenido por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 3, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y se esperan testimonios y peritajes que aporten claridad sobre cómo se desencadenó la pelea que terminó en tragedia.