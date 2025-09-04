Video: Hallaron un invernadero subterráneo de marihuana en Unquillo

Un invernadero de marihuana subterráneo fue descubierto en las últimas horas tras un allanamiento que se hizo en la localidad de Unquillo, en el corredor de las Sierras Chicas.

En el lugar, se encontraron varias plantas de cannabis sativa y un complejo sistema para mantener el lugar a una temperatura determinada y garantizar las condiciones de luz necesarias.

En las imágenes difundidas por la Policía de Córdoba, puede verse que las instalaciones se encuentran bajo tierra.

Lo sorprendente del caso es la complejidad de la infraestructura montada, con lámparas led, calefacción y otros elementos vinculados a la cosecha y procesamiento de las plantas de marihuana.

