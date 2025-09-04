Violento crimen en Córdoba: ejecutaron a un joven en la vereda de su casa

Un crimen estremeció anoche al barrio Residencial Santa Rosa de la ciudad de Córdoba. Un joven de 25 años, identificado como Michael Villarreal, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la vereda de Totoral y Río Grande.

De acuerdo a la información policial, un hombre descendió de un vehículo, se aproximó a Villarreal y le disparó directamente en la cara, provocándole la muerte en el acto.

Testigos indicaron que la víctima era conocida en el barrio y que había protagonizado distintos conflictos. Una de las principales hipótesis apunta a que el ataque estaría vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con problemas de convivencia en la zona.

El autor del hecho aún no ha sido identificado. La Policía y la Fiscalía trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para dar con el responsable del homicidio.