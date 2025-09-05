Accidente en el centro: dos hombres heridos tras accidentarse

En la madrugada de este viernes, un accidente de tránsito en barrio Centro de Villa Carlos Paz dejó como saldo dos hombres heridos, uno de ellos con fracturas múltiples.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10, cuando un hombre de 41 años que conducía una motocicleta Honda Wave perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica junto a su acompañante de 40 años.

Al lugar arribó un servicio de emergencias que diagnosticó politraumatismos en ambos ocupantes. El conductor presentaba además fracturas múltiples, por lo que los dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Sayago para su atención.