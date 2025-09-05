Animales sin control en la Ruta 38: refuerzan sanciones y controles

La Municipalidad de Bialet Massé, junto a la Policía de la Provincia, puso en marcha un operativo para controlar la presencia de animales sueltos en la vía pública. El trabajo se centra en la notificación a propietarios y tenedores de ganado mayor, recordando las sanciones previstas en el Código de Convivencia y en las ordenanzas municipales vigentes.

La iniciativa busca prevenir accidentes, garantizar la seguridad de los vecinos y reforzar el cumplimiento de las normativas que regulan la tenencia responsable.

Desde el municipio remarcaron que la medida se enmarca en una política de control comunitario, que apunta a evitar riesgos viales y daños en espacios públicos provocados por animales sin supervisión.