Animales sin control en la Ruta 38: refuerzan sanciones y controles

Bialet Massé en control comunitario
Animales sin control en la Ruta 38: refuerzan sanciones y controlesEl municipio y la Policía provincial iniciaron acciones conjuntas para prevenir riesgos y reforzar sanciones a propietarios.
La Municipalidad de Bialet Massé, junto a la Policía de la Provincia, puso en marcha un operativo para controlar la presencia de animales sueltos en la vía pública. El trabajo se centra en la notificación a propietarios y tenedores de ganado mayor, recordando las sanciones previstas en el Código de Convivencia y en las ordenanzas municipales vigentes.
La iniciativa busca prevenir accidentes, garantizar la seguridad de los vecinos y reforzar el cumplimiento de las normativas que regulan la tenencia responsable.
Desde el municipio remarcaron que la medida se enmarca en una política de control comunitario, que apunta a evitar riesgos viales y daños en espacios públicos provocados por animales sin supervisión.