Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: procesaron al principal acusado

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó este viernes a Thiago Florentín, el único detenido por los incidentes ocurridos durante la caravana de campaña de Javier Milei del 27 de agosto. Quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva.

El hecho por el que es acusado Florentín ocurrió la semana pasada en una caravana de campaña en el centro de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. A lo largo de la breve recorrida, la camioneta que transportaba al presidente Javier Milei, su hermana Karina y un pequeño grupo de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se cruzó con manifestantes que les recriminaban por sus políticas. Los incidentes crecieron y la comitiva presidencial fue atacada con elementos como un brócoli y, al menos, una piedra.

Florentín, de 22 años, habría sido visto por la Policía con una piedra en la mano en el momento de los incidentes, pero, hasta el momento, no se logró comprobar que haya sido el responsable ni que el ataque haya sido planificado, según publicó TN.

En su declaración, Florentín negó haber arrojado una piedra contra la caravana de LLA, pero sí admitió que fue allí para participar de una protesta organizada por el Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, del que es militante. El joven quedó procesado sin prisión preventiva y el juez le impuso un embargo de $1 millón.

El movimiento había pedido por la libertad de Florentín y explicaron que fue detenido "en el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada (a Javier Milei)".