Cayó otro de los sospechosos por el violento asalto en Villa Rumipal

Cinco allanamientos se hicieron en la Provincia de Santa Fe por un hecho delictivo ocurrido en el mes de agosto en Villa Rumipal (Córdoba) que cuenta con dos sospechosos. El operativo estuvo a cargo del personal de la Departamental Calamuchita con colaboración de la policía santafesina y se concretó en la ciudad de Gobernador Gálvez.

Los detenidos se encuentran acusados de haber sido los autores de un asalto a mano armada en una vivienda del barrio El Corcovado, ocurrido el 6 de agosto. Según la investigación, al menos cinco personas participaron del hecho, donde los propietarios fueron sometidos a brutales agresiones físicas y escaparon con una importante suma de dinero.

El miércoles pasado, se había detenido a un joven de 29 años en el aeropuerto de la ciudad de Rosario cuando se disponía a viajar a México. Y en las últimas horas, se sumó un segundo sospechoso (de 28 años) que fue aprehendido en Gobernador Gálvez junto con el secuestro de $1.200.000 y siete teléfonos celulares.

La causa es instruida por la fiscal Paula Bruera de Río Tercero y no se descartan nuevas detenciones.