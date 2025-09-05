Cayó una peligrosa banda que vendía drogas en asentamientos de Córdoba

Tras una investigación que se extendió por seis meses, cayó una peligrosa banda narco que distribuía drogas en asentamientos de la ciudad de Córdoba.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un importante operativo que permitió desmantelar los búnkeres y detener a los miembros de la organización delictiva, que estaba compuesta por dos jefes y otras cinco personas.

Se hicieron procedimientos en domicilios del barrio San Lucas, donde fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 30 y 46 años, y tres mujeres de 24, 32 y 44 años. Asimismo, durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 614 dosis de marihuana, 147 de cocaína, dinero en efectivo, un revólver calibre 22, dos motocicletas y distintos elementos de fraccionamiento.

Además, se clausuraron cuatro puntos de venta de drogas, un lugar de almacenamiento y un espacio acondicionado para que los clientes puedan consumir los estupefacientes.