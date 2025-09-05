Córdoba: Tras el femicidio de su madre, dos niñas se negaron a ver a su abuelo

Dos niñas cordobesas de 11 y 13 años, huérfanas desde hace dos años tras el femicidio de su madre a manos de su padre, decidieron no mantener ningún tipo de vínculo con su abuelo paterno. El hombre, residente en Buenos Aires, había solicitado un régimen de comunicación, pero la decisión de las hermanas fue categórica: no quieren verlo.

La tutela de las menores está en manos de una tía materna, quien también se opuso al pedido. Según relató, el contacto previo con el abuelo había sido escaso y forzado por el propio padre. Además, el día del crimen las niñas lo llamaron buscando apoyo y él justificó a su hijo, lo que generó en ellas una fuerte decepción. Desde entonces, no hubo disculpas ni ayuda económica de su parte.

Las niñas fueron entrevistadas por psicólogas del Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario, quienes concluyeron que no existía vínculo afectivo con el abuelo. El informe desaconsejó fijar un régimen de visitas.

En la resolución del caso, la jueza María Belén Mignon subrayó la necesidad de proteger la salud emocional de las niñas y destacó los avances logrados con el acompañamiento de su tía materna y los espacios terapéuticos. El fallo priorizó su voluntad y bienestar por encima del reclamo del abuelo.