Córdoba: un hombre y un menor detenidos por robo de auto con arma de fuego

Un hombre y un adolescente fueron detenidos en barrio Villa El Libertador luego de un operativo policial que permitió recuperar un automóvil robado instantes antes. El hecho ocurrió cuando la víctima fue amenazada con un arma de fuego y despojada de su vehículo.

Tras un rápido despliegue, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos y detenerlos. Además, secuestraron el rodado sustraído y lo restituyeron a su propietario.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia y se investigan sus antecedentes para determinar si están vinculados a otros hechos similares en la zona.