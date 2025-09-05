Dos detenidos en Córdoba por un homicidio a tiros en barrio Santa Rosa

En las últimas horas, personal del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres mayores de edad en el marco de la investigación por un crimen ocurrido el 3 de septiembre en barrio Residencial Santa Rosa, donde murió un joven de 25 años.

Durante los allanamientos se secuestraron dos vehículos, prendas de vestir y teléfonos celulares. Los acusados fueron imputados como supuesto autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y partícipe necesario del hecho, respectivamente.

Ambos quedaron a disposición de la fiscalía de instrucción del Distrito 2, Turno 4, a cargo del fiscal Víctor Chiapero.