Embalse: detuvieron a un joven por robo de cables subterráneos

Un allanamiento realizado en Embalse terminó con la detención de un joven de 19 años acusado de haber robado cables subterráneos. El operativo se llevó a cabo luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor del hecho.

Durante el procedimiento, efectivos policiales recuperaron los cables sustraídos, que habían sido colocados poco tiempo antes por personal de la Cooperativa de la zona.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.