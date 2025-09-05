Juzgarán a los sospechosos por el brutal crimen del enfermero en Traslasierra

El próximo lunes 8 de septiembre dará inicio el juicio por el brutal crimen del enfermero Guillermo Ríos, quien fue asesinado a martillazos dentro de su casa en Las Rabonas (Valle de Traslasierra) en diciembre del 2023. La familia de la víctima exige que los dos acusados que tiene la causa sean condenado a prisión perpetua.

El hombre tenía 41 años y el crimen provocó una fuerte conmoción en toda la región.

El proceso se desarrollará en la Cámara del Crimen de Villa Dolores y por el caso, se encuentran acusados José Ignacio Rodríguez y Rocío Ayelén González, a quienes se le atribuye el delito de homicidio calificado por alevosía.

La investigación determinó que Ríos fue asesinado a martillazos y que los autores del crimen escaparon a bordo de una camioneta perteneciente a la víctima y habrían pasado por un control policial sin que nadie los frenara. Asimismo, pudo establecerse que Rodríguez convivía con el enfermero en los días previos al crimen y que, tras su muerte, huyó hacia Santiago del Estero.