Operativo en Carlos Paz Sierras permitió recuperar una moto robada

En el marco de un control preventivo, personal del CAP de Villa Carlos Paz recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada en la ciudad.

El procedimiento se realizó este viernes por la tarde en barrio Carlos Paz Sierras, donde los uniformados advirtieron entre las malezas de un espacio verde una Honda Wave 110 cc en aparente estado de abandono.

Al verificar la chapa identificatoria, se constató que la moto tenía un pedido de secuestro vigente. De inmediato, se procedió a su traslado al depósito policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.