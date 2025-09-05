Secuestraron más de dos kilos de cocaína y marihuana en la Ruta 38

Durante un control que efectivos de la Policía Caminera llevaron adelante esta madrugada sobre la Ruta 38, a la altura de la ciudad de Cruz del Eje, se interceptó un vehículo donde iban cinco personas y se descubrió que transportaba más de dos kilos de cocaína y marihuana.

Todo ocurrió sobre el kilómetro 119 y se procedió a la aprehensión de dos hombres y una mujer mayores junto al secuestro de un vehículo Peugeot 206, teléfonos celulares y varios envoltorios con estupefacientes que sumaban un total de 2.5kg.

Es importante destacar, que junto a los sospechosos viajaba una menor de edad.

En el hecho, tomó intervención la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz Del Eje.