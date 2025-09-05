Un detenido por robo a un empresario y tres jóvenes por estafas con tarjeta

Un operativo policial en Villa María derivó en la detención de un hombre señalado como presunto autor de un robo al propietario de una firma petrolera. Durante el allanamiento, se secuestraron una caja de seguridad, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa.

En otro procedimiento realizado en la ciudad, tres jóvenes fueron aprehendidos tras ser acusados de estafas. De acuerdo con la investigación, realizaron compras en distintos locales comerciales utilizando una tarjeta que pertenecía a otra persona.

Todos los implicados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones.