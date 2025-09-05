Un hombre de 40 años quedó preso en una causa narco en Río Tercero

Un hombre de 40 años fue detenido en Río Tercero en el marco de una investigación por narcotráfico. La medida se concretó tras una serie de denuncias anónimas al 0800-888-8080, que derivaron en allanamientos realizados el pasado 28 de agosto en dos viviendas de avenida Savio al 1300 y calle Carrizo al 500.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Tercero dispuso la detención del acusado, quien se presentó voluntariamente en sede judicial. Posteriormente, fue trasladado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la Alcaldía de Tribunales, luego de la revisión médica correspondiente.