Allanamientos en tres localidades del sur provincial dejaron dos detenidos

La Policía de Córdoba realizó diversos allanamientos en el sur provincial que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de elementos vinculados a distintos delitos.

Los procedimientos se concretaron en las localidades de Coronel Moldes, Embalse y Villa Nueva, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

En los operativos se secuestraron varias plantas de marihuana, dos motocicletas, armas blancas, cables subterráneos y una camioneta, entre otros objetos relacionados a ilícitos cometidos en la zona.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Justicia, mientras que lo incautado quedó bajo custodia judicial.