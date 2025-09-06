Control de picadas en el Camino de las 100 curvas: motos secuestradas y 18 multas

Este sábado se llevó adelante un operativo de seguridad vial en la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 95 (Mirador Cura Brochero – Las Jarillas), con el objetivo de prevenir picadas de motos y automóviles en sectores considerados de alta peligrosidad.

El dispositivo, coordinado por la Policía Caminera junto al SEOM y GOP, también se extendió al Camino de las 100 Curvas y a la Ruta A73. Allí se dispusieron controles fijos y móviles en puntos estratégicos, con el fin de reforzar la prevención de accidentes. La fiscalización estuvo a cargo del subdirector general de Departamentales Norte, comisario mayor Mateo Vera.

De acuerdo con los resultados oficiales, se controlaron 71 automóviles, 352 motocicletas y 318 personas. Además, se secuestraron dos motos (una por infracción al Código de Convivencia y otra por delito) y se produjo una aprehensión por delito. La Policía Caminera labró también 18 actas de constatación.

Las autoridades remarcaron que estos operativos forman parte de un plan integral para reforzar la seguridad en rutas turísticas de gran circulación y reducir los riesgos ocasionados por maniobras imprudentes y competencias clandestinas.