Dos detenidos y tres puntos de venta cerrados en Alta Gracia

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo en Alta Gracia que culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y el cierre de tres puntos de venta de drogas.

Los procedimientos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal, incluyeron cuatro allanamientos en los barrios Villa Oviedo y General Bustos, con la colaboración de la Policía de Córdoba en el perímetro externo.

Durante los registros se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cinco plantas de cannabis sativa, semillas, dinero en efectivo, una balanza digital y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Finalmente, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispusieron el traslado de los detenidos a sede judicial, junto con los elementos secuestrados, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.