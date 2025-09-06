Grave accidente en San Francisco dejó a una motociclista herida

Una mujer de 57 años sufrió lesiones graves tras un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la ciudad de San Francisco, en barrio 20 de Junio.

El siniestro se produjo en la intersección de avenida Intendente Teigueros y calle Belgrano, donde un automóvil Renault Megane 2010 color azul, conducido por un joven de 31 años acompañado por otro de 30, fue impactado por una motocicleta Corven Energy 110 cc color roja en la que circulaba la víctima.

Al lugar acudió una unidad de emergencias Ucemed (Móvil 33), que trasladó a la motociclista al Sanatorio Argentino. Allí se constató que presentaba una fractura de húmero, por lo que se la diagnosticó con lesiones graves.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias que originaron el hecho.