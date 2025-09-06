Operativos en Carlos Paz y la región: 392 personas controladas, 2 detenidos

La Dirección de la U.R.D. Punilla desplegó un importante operativo de saturación y potenciados en distintas localidades del valle. Las acciones, realizadas en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana, tuvieron lugar en Villa Carlos Paz, Icho Cruz, Cuesta Blanca, Bialet Massé, San Roque, Villa Siquiman y Estancia Vieja.

Los procedimientos fueron supervisados por el director de la U.R.D. Punilla, comisario mayor Claudio Sánchez, y el subdirector, comisario inspector Hernán Guayanes, acompañados por oficiales superiores y jefes. Participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, personal de comisarías locales, Policía Caminera y áreas de inspectoria y guardias locales.

Noticias Relacionadas Angustia en San Roque: una niña y su tía fueron encontradas con hipotermia

Las tareas incluyeron controles fijos y móviles de vehículos, patrullajes preventivos en barrios y zonas céntricas, y entrevistas con vecinos y comerciantes como parte del fortalecimiento del paradigma de proximidad policial.

De acuerdo con el parte oficial, los resultados arrojaron un total de 203 automóviles controlados, 173 motocicletas inspeccionadas y 392 personas identificadas. Además, se realizaron 22 entrevistas a comerciantes y vecinos, se registraron dos aprehensiones, el secuestro de una motocicleta vinculada a un hecho delictivo, cinco motocicletas retenidas por infracciones al Código de Convivencia y un arma de fuego incautada.

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos buscan reforzar la seguridad ciudadana y la presencia policial en la región, manteniendo un contacto directo con la comunidad.