Policía Ambiental secuestró carpinchos, tortugas y loros en un operativo

Personal de la Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, allanó una granja educativa ubicada en la zona rural de Villa María y encontró fauna silvestre exhibida entre los animales del multiparque.

El establecimiento no contaba con autorización de la cartera ambiental para mantener especies silvestres. Por tal motivo, se rescataron los ejemplares y fueron trasladados al centro de rescate y rehabilitación de fauna Tatú Carreta, en Casa Grande.

“Nos ingresó una denuncia que alertaba que en esta granja educativa habían visto animales silvestres, por lo que solicitamos una orden de allanamiento en la Justicia y nos hicimos presente para constatar la situación. Efectivamente tenía 19 individuos silvestres sin autorización”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de la Policía Ambiental.

Los inspectores corroboraron que en el lugar había un carpincho, cuatro tortugas acuáticas, ocho tortugas terrestres, dos pecaríes, tres loros habladores y un jabalí, todos mantenidos junto a animales de granja.

“Los especialistas examinarán a cada individuo, determinarán qué tratamiento de rehabilitación requieren y si existe la posibilidad de que sean reinsertados en la naturaleza”, agregó Rinaudo.

La repartición recordó que la tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre se encuentra prohibida en la provincia. Ante cualquier situación que implique riesgo ambiental, se pueden realizar denuncias al 0351-4420924, por WhatsApp al 3513108709 o a través de Ciudadano Digital.