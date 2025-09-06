Recuperaron un Fiat Palio con pedido de secuestro en Santa Cruz del Lago

Recuperaron un Fiat Palio con pedido de secuestro en Santa Cruz del LagoSe trata de un Fiat Palio blanco que presentaba un pedido vigente de la Unidad Judicial 5 de Córdoba.
Un automóvil con pedido de secuestro fue recuperado este sábado en Villa Santa Cruz del Lago, durante un patrullaje preventivo realizado por personal policial en barrio Las Orquídeas.
Los efectivos procedieron a controlar un Fiat Palio de color blanco con dominio colocado. Al ser chequeado en el sistema, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial 5 de la ciudad de Córdoba.
Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado, quedando a disposición del magistrado interviniente.