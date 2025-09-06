Recuperaron un Fiat Palio con pedido de secuestro en Santa Cruz del Lago

Se trata de un Fiat Palio blanco que presentaba un pedido vigente de la Unidad Judicial 5 de Córdoba.
Sucesos
sábado, 6 de septiembre de 2025 · 18:24

Un automóvil con pedido de secuestro fue recuperado este sábado en Villa Santa Cruz del Lago, durante un patrullaje preventivo realizado por personal policial en barrio Las Orquídeas.

Los efectivos procedieron a controlar un Fiat Palio de color blanco con dominio colocado. Al ser chequeado en el sistema, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial 5 de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado, quedando a disposición del magistrado interviniente.

