Río Cuarto: intentaron ingresar celulares a la cárcel dentro de un ladrillo de madera

Un inusual intento de ingresar elementos prohibidos se produjo en la cárcel de Río Cuarto cuando los guardias decomisaron un ladrillo de madera que ocultaba dos celulares en su interior. El episodio fue registrado en un video difundido por el Servicio Penitenciario.

El hecho ocurrió en el Establecimiento Penitenciario N° 6, donde las cámaras captaron cómo una camioneta se detenía junto a la tapia del penal. Segundos después, una persona arrojó un paquete con forma de ladrillo, que cayó dentro del predio. A simple vista, el objeto parecía un ladrillo común, pero al ser revisado por el personal penitenciario se constató que estaba hueco en su interior y contenía dos teléfonos celulares, aparentemente destinados a algún interno. Gracias a la rápida intervención de los guardias, los dispositivos fueron incautados antes de llegar a manos de los reclusos.

