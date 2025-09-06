Secuestran dinero, celulares y vehículo en detención de jóvenes en Despeñaderos

Cuatro jóvenes de 15, 18, 21 y 26 años fueron detenidos en la madrugada de este sábado en el kilómetro 782 de la Ruta Nacional 36, a la altura de Despeñaderos.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba, los implicados habían participado en dos robos ocurridos en viviendas de Corralito y Despeñaderos. Tras un operativo de interceptación, fueron reducidos y trasladados a sede policial.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una suma de dinero cuya cantidad no fue precisada, varios teléfonos celulares, una llave corta perno y el vehículo en el que se desplazaban los jóvenes. Los elementos incautados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.