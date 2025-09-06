Siguieron el paquete postal y terminaron en un invernadero narco

Lo que comenzó como la apertura de una encomienda en Tucumán terminó destapando un invernadero de marihuana en pleno barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Efectivos de la Policía tucumana detectaron en un paquete postal más de 2 kilos de cannabis sativa. Con orden del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia, Gendarmería Nacional organizó una entrega vigilada que permitió seguir la encomienda desde la sucursal del correo hasta el domicilio del destinatario.

En el lugar, los gendarmes realizaron un allanamiento y encontraron un invernadero con 303 plantas de distintos tamaños, además de 28 frascos con cogollos (2 kilos) y cinco bolsas con más de 300 gramos de marihuana.

El destinatario de la encomienda presentó documentación del programa Reprocann, que autoriza el cultivo de cannabis con fines medicinales, aunque igualmente quedó supeditado a la causa junto a otra persona.

El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga contenida en el paquete postal, mientras que lo hallado en el domicilio quedó bajo custodia judicial.