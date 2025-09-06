Tragedia en Córdoba: un joven de 17 años murió tras atragantarse durante la cena

Córdoba se encuentra conmocionada por la muerte de un joven de 17 años que falleció el viernes por la noche tras atragantarse mientras cenaba en su hogar. El hecho ocurrió en una vivienda de la Manzana 15 del barrio Nuestro Hogar III, en la zona sur de la capital.

Según fuentes policiales, el adolescente sufrió una obstrucción durante la cena y perdió el conocimiento rápidamente. En medio de la desesperación, efectivos policiales que llegaron al lugar realizaron maniobras de reanimación y establecieron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al Hospital Misericordia.

A su llegada, los médicos de guardia intentaron estabilizar al joven, pero minutos después confirmaron su fallecimiento, dejando en profundo dolor a su familia y a la comunidad.