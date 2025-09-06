Tres detenidos y veinte motos secuestradas tras operativos en Cosquín

Un operativo de saturación se desplegó durante las últimas horas en la ciudad de Cosquín y dejó el saldo de tres detenidos y más de veinte motos secuestradas. Las acciones se llevaron adelante en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y sumó la participación de Gendarmería Nacional, la Guardia de Infantería, la Patrulla Rural, la Policía Caminera, el Seom, el Duar, el escuadrón motorizado, la Guardia Local y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.

Se instalaron controles vehiculares en la ruta como así también en el interior de los barrios, controlando vehículos, motocicletas, personas que circulaban por el lugar, comercios y talleres mecánicos.



En simultáneo, se realizaron allanamientos donde se procedió a la detención de 3 hombres mayor edad, el secuestro de 23 motocicletas por violación al Código de Convivencia Ciudadana y la identificación de un persona con pedido de paradero.

Es importante destacar, que el operativo fue fiscalizado por el secretario de Seguridad de la Provincia, Ángel Bevilacqua; el director General de Departamentales Nortes, comisario Ariel Vargas; el subdirector de Departamental Nortes, comisario Mateo Vera; el subdirector de la Departamental Punilla Norte, comisario Fernando Ordoñez, oficiales superiores y jefes.