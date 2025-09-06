Tres muertos en un choque entre una camioneta y un tren en Entre Ríos

Un trágico siniestro vial ocurrió esta mañana en el sur de Entre Ríos, donde una camioneta Toyota Hilux chocó contra un tren de carga en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12.

El hecho se registró a las 6:25, cuando el tren que circulaba en sentido Norte-Sur impactó contra la camioneta que se desplazaba en dirección Este-Oeste. En el rodado mayor viajaban dos hombres de 34 y 24 años, ambos domiciliados en Basavilbaso, quienes resultaron ilesos.

En la camioneta se trasladaban cuatro hombres oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, dos de ellos fallecieron en el lugar, un tercero murió mientras era trasladado al hospital y el cuarto fue derivado al nosocomio de Gualeguay, donde permanece internado con lesiones graves.

En el lugar trabajaron Policía Científica, personal del Puesto Caminero Gualeguay–Islas del Ibicuy, comisarías locales, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, Salud Pública y Gendarmería Nacional.