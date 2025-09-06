La investigación fue originada en EEUU
Un detenido por pornografía infantil en barrio de Córdoba
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1er Turno dispuso la realización de un allanamiento en barrio la Bonita de la ciudad de Córdoba por hechos de tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas.
La investigación fue originada con motivo de un reporte NCMEC (The National Center of Missing & Exploited Children) y llevada a cabo con colaboración de personal de la sección Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) a cargo de Néstor Caillet Bois, quienes junto a efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, diligenciaron el allanamiento en el domicilio del sospechado, logrando acreditar los extremos denunciados y secuestrar material probatorio relevante para la investigación.
Se procedió a la individualización del autor de los hechos (masculino de 30 años de edad), quien fue detenido por orden de la Fiscalía interviniente.