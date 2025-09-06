Un hombre falleció tras ser embestido por un camión en Río Primero

Un hombre de 51 años murió en la madrugada de este sábado tras sufrir un grave accidente en la zona rural del ingreso al paraje Rangel, en el departamento Río Primero.

Según las primeras averiguaciones, la víctima viajaba en un Renault Sandero que fue impactado por un camión Mercedes Benz, al mando de un hombre de 67 años.

El herido fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital Vicente Agüero de Jesús María, donde pese a los esfuerzos médicos falleció durante la madrugada.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.