Una médica estaría involucrada en el geriátrico clandestino del horror

La justicia amplió la investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en Villa Carlos Paz y se busca esclarecer si los residentes habrían sido sometidos a golpes, maltratos y abandono. En las últimas horas, se multiplicaron los testimonios que dan cuenta del infierno que se habría vivido dentro del establecimiento y trascendieron imágenes que muestran el deplorable estado que presentaría el lugar.

En las últimas horas, se radicó una nueva denuncia por parte de la hija de una paciente mayor de edad alojada en el geriátrico, quien mencionó a una médica de la ciudad.

Según pudo conocer EL DIARIO, la doctora (cuya identidad se mantiene en reserva) atendía a la mujer y habría sido quien recomendó la internación en el establecimiento (clausurado la semana pasada). Pero además, la profesional recetaba la medicación que la mujer debía tomar y la enviaba directamente a la farmacia. Fue así, que una farmacéutica descubrió que en el pedido se habían incorporado productos extraños que «no coincidían» con la edad de la paciente.

Pero además, la denunciante expuso en la unidad judicial que, en una ocasión, debía acreditarse ante la ANSES la internación de su madre y ante la imposibilidad de la encargada del geriátrico de rubricar la documentación, fue la médica «quien firmó como directora y responsable del lugar».

El escándalo sigue sumando capítulos y las redes sociales se vieron inundadas de relatos de vecinos de la ciudad que reportaron «movimientos extraños» en el inmueble ubicado en Lisandro de la Torre y Monteagudo, donde funcionaba una residencia para adultos mayores que no contaba con habilitación.

La Fiscalía del Segundo Turno, a cargo del doctor Ricardo Mazzuchi, sigue adelante con las actuaciones y trascendió que días atrás se dispuso el traslado de nueve ancianos que estaban dentro de la vivienda y que presentaban lesiones en el cuerpo. Además, se colocó una faja de clausura en el lugar y se hizo un relevamiento de las condiciones de salubridad.

Como si fuera poco, se dieron a conocer una serie de fotografías sobre el estado que presentaba el establecimiento.