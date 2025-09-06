Una niña y su tía se perdieron en las sierras: fueron encontradas con hipotermia

Una niña de 6 años y su tía de 30 fueron rescatadas esta mañana tras pasar la noche a la intemperie en inmediaciones de la Iglesia de San Plácido, en Bialet Massé. Ambas habían salido a caminar ayer por la tarde desde su vivienda en San Roque y, al perder la orientación, no lograron regresar.

Durante toda la noche, equipos de emergencia desplegaron un intenso operativo de búsqueda, ya que si bien se sabía que habían salido a caminar, no había precisión sobre el lugar al que se habían dirigido.

Finalmente, fueron encontradas en la zona de la iglesia, donde permanecieron hasta ser asistidas por el DUAR, policía y los servicios de emergencias. Se constató que presentaban signos de hipotermia, por lo que fueron trasladadas al hospital Domingo Funes para un control más exhaustivo.