Allanamiento en Tanti: detuvieron a un hombre y secuestraron cocaína

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se llevó adelante en la ciudad de Tanti y terminó con la detención de un hombre de 43 años y el secuestro de varias dosis de cocaína.

La intervención se concretó en una vivienda de calle Monseñor de Andrea, donde el Equipo de Acciones Tácticas irrumpió y procedió a la aprehensión del sospechoso.

En el lugar también se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas. El detenido fue trasladado a sede judicial con las evidencias incautadas, según dispuso la fiscalía con asiento en Villa Carlos Paz.