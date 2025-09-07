Bomberos rescataron a un hombre herido en el Dique La Quebrada

Bomberos del DUAR lo estabilizaron con maniobras de inmovilización y paquete térmico, antes de su traslado al Hospital de Unquillo con diagnóstico de fractura cerrada de tibia y peroné.

Un hombre resultó herido este sábado en el sector del camino a Colanchanga, dentro del área del Dique La Quebrada. Según informaron fuentes oficiales, la víctima sufrió una fractura en una pierna mientras transitaba por el sendero.

Personal del DUAR acudió al lugar y realizó las primeras maniobras de asistencia, que incluyeron inmovilización en tabla raqui y paquete térmico. Posteriormente, un servicio médico lo trasladó al Hospital de Unquillo, donde se confirmó que presentaba una fractura cerrada de tibia y peroné.