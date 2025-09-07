Carlos Paz: chocaron y la discusión terminó a las piñas en calle Roma

Dos hombres terminaron aprehendidos luego de una fuerte discusión que siguió a un accidente vial ocurrido este mediodía en calle Roma de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Gol, en el que viajaban dos jóvenes de 27 años, impactó contra un Renault R9 conducido por una mujer de 25 años que iba acompañada por un hombre de 38. Tras descender del segundo vehículo, comenzó una pelea que incluyó golpes de puño y la rotura de los cristales del Gol.

Un servicio de emergencias asistió a uno de los ocupantes del primer automóvil, quien sufrió una herida cortante en la ceja y un traumatismo facial, por lo que fue derivado al Hospital Municipal.

La Policía procedió a la aprehensión de los dos ocupantes del Renault, quienes fueron trasladados a la Alcaidía local. Además, se secuestraron elementos vinculados al hecho, quedando todo bajo disposición del magistrado interviniente.