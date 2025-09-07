Cayeron dos “deliveries” de cocaína en Justiniano Posse

Cayeron dos “deliveries” de cocaína en Justiniano PosseTras tres meses de pesquisas, la FPA cerró dos puntos de venta, incautó droga, dinero y vehículos en la localidad del departamento Unión.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos en Justiniano Posse que concluyeron con la detención de dos hombres señalados como distribuidores de cocaína bajo la modalidad delivery.
El operativo se llevó a cabo luego de tres meses de investigación y múltiples denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080. Las intervenciones se concretaron en viviendas ubicadas sobre calle 9 de Julio al 1500 y Lamadrid al 400.
En los domicilios se incautaron 797 dosis de cocaína, más de 2,8 millones de pesos en efectivo, un automóvil, tres motocicletas y elementos de interés para la causa.
Según fuentes judiciales, los detenidos eran considerados referentes narcos en la zona y tenían antecedentes por narcotráfico y estafa. La fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville dispuso su traslado a sede judicial.