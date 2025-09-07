Córdoba: FPA desbarató una banda narco tras seis meses de investigación

Tras seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo un operativo en barrio San Lucas de la ciudad de Córdoba que permitió desarticular a una organización dedicada al narcomenudeo.

En los allanamientos, realizados en seis domicilios, fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 30 y 46 años y tres mujeres de 24, 32 y 44. Según la investigación, dos de ellos serían los cabecillas de la banda, con antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes.

Durante los procedimientos se incautaron 614 dosis de marihuana, 147 de cocaína, dinero en efectivo, un revólver calibre .22, dos motocicletas y elementos para el fraccionamiento de la droga. Además, se desmantelaron cuatro puntos de venta, un sitio de almacenamiento y un espacio de consumo exclusivo que la banda había instalado.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, que dispuso el traslado de los detenidos y los elementos secuestrados a sede judicial.