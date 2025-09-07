Córdoba: sorprendieron a un joven con escopeta recortada y cartuchos

Un hombre de 29 años fue detenido mientras portaba una escopeta recortada con cuatro cartuchos, uno de ellos listo para disparar.

Un procedimiento policial realizado anoche en barrio Parque República terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años que caminaba armado por la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Aviador Fortunato Valenti al 1110, donde efectivos visualizaron al joven portando una escopeta recortada. Tras interceptarlo, constataron que el arma tenía cuatro cartuchos, uno de ellos en la recámara.

La persona quedó a disposición del magistrado interviniente y el armamento fue secues

trado.