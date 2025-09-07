Detectaron 417 kilos de cocaína ocultos en neumáticos y hay ocho detenidos

Un operativo de Gendarmería Nacional dejó al descubierto una maniobra de narcotráfico que trasladaba cocaína desde Salta hacia Santiago del Estero. Tras tres meses de investigaciones, los gendarmes lograron interceptar un camión que llevaba ocultos 417 kilos de cocaína en el interior de siete ruedas duales y de auxilio.

La organización utilizaba una camioneta como vehículo puntero y otro rodado para ingresar la droga a la provincia. El cargamento fue detectado en un control sobre la Ruta Nacional 34, gracias al trabajo de un perro adiestrado que marcó la presencia de estupefacientes en los neumáticos.

En el lugar fueron detenidas siete personas, mientras que una octava fue apresada tras una serie de allanamientos en domicilios de Salta —en Salvador Mazza, General Mosconi y Joaquín V. González— y en la localidad santiagueña de Quimilí.

Durante los registros se incautaron también una camioneta, un revólver, municiones, equipos de comunicación, un teléfono satelital y documentación vinculada a la causa. Según fuentes de la investigación, la organización ya había sido mencionada en un decomiso anterior de 425 kilos de cocaína hallados en neumáticos de una gomería abandonada en mayo de este año.