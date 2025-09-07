Llevaba un bovino de 180 kilos en la caja de una Toyota Hilux

Un procedimiento realizado por personal de la Patrulla Rural en la zona rural de Villa Santa Rosa permitió descubrir el transporte de un animal bovino de raza Angus de aproximadamente 180 kilos ya faenado.

La camioneta, una Toyota Hilux color bordo, era conducida por un hombre mayor de edad. Tras el hallazgo, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a sede policial. El caso quedó a disposición del juez de paz de turno.