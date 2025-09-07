Operativo en la costanera: hubo motos secuestradas a jóvenes

Este domingo por la tarde, personal de Seguridad VCP y la Policía de Córdoba desplegaron un amplio operativo de control en la costanera de Villa Carlos Paz, luego de detectar a un grupo de personas tomando alcohol en el espacio público.

Durante los procedimientos, los agentes realizaron inspecciones vehiculares y secuestraron varias motocicletas que no contaban con la documentación correspondiente. Además, se labraron actas y se retuvieron vehículos en el marco de las infracciones constatadas.

El operativo se llevó a cabo con móviles municipales y policiales, además de grúas que trasladaron los rodados al corralón. Según informaron desde el área de Seguridad, estas acciones buscan garantizar la tranquilidad en uno de los puntos más concurridos de la ciudad durante los fines de semana.