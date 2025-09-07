Operativos en Punilla: detuvieron a un hombre y recuperaron un auto robado

Durante las últimas horas se desarrollaron controles en distintos puntos del departamento Punilla que dejaron como saldo la detención de un hombre y la recuperación de un vehículo que había sido robado.

En el mismo procedimiento también se secuestraron dos motocicletas vinculadas a hechos delictivos. Las acciones se concretaron en Villa Santa Cruz del Lago y en la zona de Las Jarillas, con despliegue de móviles y personal en la vía pública.