Un grave siniestro en Villa del Prado dejó a un motociclista internado

Un grave accidente de tránsito ocurrió anoche sobre la ruta 5, a la altura de Villa del Prado. El hecho se produjo cuando una Renault Kangoo intentaba ingresar a la dársena con dirección hacia La Donosa y fue embestida por una motocicleta que circulaba en sentido Alta Gracia–Córdoba.

En la moto viajaban un hombre y una mujer, quienes fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital Illia con diversas contusiones.

Posteriormente, el conductor fue derivado al Sanatorio Alta Gracia, donde permanece internado en el área de terapia intensiva. Su estado de salud es reservado.