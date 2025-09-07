Villa Dolores: Fiscales recibieron apoyo institucional tras amenazas

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba expresó su respaldo a las fiscales de Instrucción Eugenia Ferreyra y Lucrecia Zambrano, y al fiscal de Cámara Sergio Cuello, quienes fueron amenazados a través de medios digitales por un hombre recientemente liberado en el marco de un proceso penal.

El fiscal del fuero antinarcotráfico, José Tolosa, ordenó la detención del acusado en la ciudad de Córdoba y lo imputó por el delito de amenazas reiteradas. Actualmente permanece alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer.