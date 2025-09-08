Banda narco desmantelada en Córdoba: 3000 dosis y cinco detenidos

En un operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desmanteló una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Córdoba. El procedimiento incluyó allanamientos en pasajes Pavón y Público, en la zona de Villa Los Galpones, próxima al barrio Alta Córdoba.

Durante los registros, con la asistencia de perros detectores, se incautaron 2.097 dosis de marihuana, 752 dosis de cocaína fraccionadas en panes y envoltorios, además de sustancia de corte, un revólver calibre 22 con dos cartuchos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

Cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que dispuso el traslado de los acusados a sede judicial y la remisión de lo secuestrado.