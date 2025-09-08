Carlos Paz: caída en moto dejó una mujer herida en Las 400 Viviendas

Un accidente de tránsito se registró anoche en la esquina de calles Roma y Yerba Buena, en barrio Las 400 Viviendas de Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 20 años que conducía una motocicleta Corven Triax perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica junto a su madre, de 46 años, que viajaba como acompañante.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que diagnosticó a la mujer un traumatismo en el miembro inferior y dispuso su traslado al Hospital Sayago para una mejor atención.