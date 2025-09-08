Centro de Carlos Paz: tensión por un vecino que sufrió un ACV en su departamento

Un hombre de 69 años que padece hipertensión sufrió un ACV en el cuarto piso de un edificio ubicado en San Martín 650. El episodio ocurrió cuando la víctima se descompensó y cayó en el baño, lo que motivó un amplio operativo de emergencia.

Al lugar acudieron ambulancias de Vittal, efectivos policiales y bomberos. En un primer momento se convocó también al DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo) debido a la dificultad que representaba descender al paciente desde el piso superior.

Finalmente, no fue necesario aplicar técnicas de rescate más complejas y se logró bajarlo en ascensor, para luego trasladarlo de inmediato al hospital donde recibió atención médica.